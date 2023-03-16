زيدان ويارالله يبحثان التعاون بين القضاء والقوات العسكرية لبسط الامن في ديالى

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، خلال استقباله رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، اجراءات القضاء في التعاون مع القوات العسكرية لبسط الامن في محافظة ديالى.

وذكر إعلام القضاء في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله وبحث معه اجراءات القضاء في التعاون مع القوات العسكرية لبسط الامن في محافظة ديالى على ضوء الاحداث الاخيرة التي حصلت في المحافظة".