الفتح: العثور على جواز الشهيد "سليماني" دليل اثبات تورط الكاظمي بالجريمة

اعتبر النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الأربعاء، العثور على جواز الشهيد قاسم سليماني بمنزل ضياء الموسوي المدير بجهاز المخابرات الذي سلم نفسه للقضاء بدليل الإدانة بتورط رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وقال تركي في تصريح لـ / المعلومة / , انه " سابقا تكلمنا بصريح العبارة بان جهاز المخابرات ورئيسه مصطفى الكاظمي الجهة الرئيسة المتورطة في التخطيط والتنفيذ بعميلة جريمة المطار " .

وأضاف ان " العثور على جواز ضيف العراق الشهيد قاسم سليماني بمنزل ضياء الموسوي المدير بجهاز المخابرات الذي سلم نفسه للقضاء, دليل اخر ومؤكد يثبت تورط الكاظمي ومقربيه في جهاز المخابرات بعملية التخطيط والتنفيذ لجريمة المطار التي راح فيها قادة النصر الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما ".

يذكر ان القوات الامنية عثرت على جواز سفر قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني في منزل المتهم المجرم ضياء الموسوي وقد خزنة في منزله ببغداد.