السوداني وبافل طالباني يؤكدان على أهمية التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني خلال لقاءه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني على أهمية التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات.

وذكر مكتب السوداني في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في مدينة السليمانية، ضمن زيارته إلى إقليم كردستان العراق"، لافتا الى ان اللقاء "شهد التأكيد المتبادل على أهمية تدعيم التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات الوطنية، بما يؤمّن الاستقرار والازدهار الاقتصادي".

وأشار السوداني بحسب البيان "إلى أولوية تحقيق تطلعات المواطنين في تلقيهم الخدمات اللائقة، وتعزيز فرص الشباب وأدوارهم في التنمية والبناء".

من جانبه رحب طالباني "بزيارة رئيس مجلس الوزراء"، مثمناً "أداء الحكومة المتصاعد في تنفيذ المنهاج الوزاري، ودعمه خطوات الحكومة، ضمن أولويات تنفيذ برنامجها الإصلاحي".