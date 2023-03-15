المندلاوي والنائلي يبحثان احتياجات ذوي الشهداء واستحقاقاتهم في الموازنة العامة

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، مع رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي احتياجات ذوي الشهداء واستحقاقاتهم في الموازنة العامة .

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان أن الاخير"استقبل بمكتبه رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي".

ودعا المندلاوي إلى "تقديم جدولٍ مفصلٍ بكافة احتياجات مؤسسة الشهداء في بغداد والمحافظات لتضمينها في الموازنة، وتكثيف عمل دوائر المؤسسة للإسراع في إنجاز طلبات ذوي الشهداء وضمان حقوقهم, وخاصة ما يتعلق بتوزيع الأراضي السكنية أو تعويضهم بالبدل النقدي، والتنسيق مع القطاع المصرفي لشمولهم بالقروض العقارية؛ ليتسنى للعوائل شراء وحدة سكنية تليق بهم".

وأثنى النائب الأول على "حجم التعاون والتنسيق بين مؤسسة الشهداء والشركاء الدوليين الداعمين للعراق، كاللجنة الدوليَّة لشؤون المفقودين (ICMP)، وفريق التحقيق الدوليّ (UNITAD)، المعنيّ بجرائم عصابات داعش الإرهابيَّة؛ لتسليط الضوء على الجرائم ضد أبناء الشعب العراقي".