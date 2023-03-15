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ضبط 5 معقبين ومواد طبية تالفة في ذي قار


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها عمليَّاتٍ عدَّة ضمن حملتها التفتيشيَّة تمَّ فيها ضبط مُعقِّبين وحالات إهمال واستخدام مواد غير صالحةٍ في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار.

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان أنه "استمراراً لحملتها في التصدِّي لحالات الفساد وضبط المُعقّبين، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق ذي قار من ضبط (5) مُعقّبين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة - شعبة الأملاك، أثناء تعقيبهم معاملات تخصيص قطع أراضٍ عائدةٍ لمواطنين دون وكالةٍ أو تخويلٍ رسميَّين من أصحاب العلاقة"، مُشيرةً إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على المحكمة المُختصَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقهم".

وتابعت الدائرة إنَّ "ملاكات المكتب رصدت قيام مُوظَّفةٍ في فرع مصرف الرشيد في المُحافظة بشطب وتحريف وتصفير قرضٍ مستلمٍ من قبل أحد المُستفيدين في العام 2019، وقيامها بشطب قيود وإضافة قيود وأرقام ومبالغ صكوكٍ تعود لمُديريَّة شرطة ذي قار، ولا تخصُّ المُقترض، مُوضحةً أنَّه "بالانتقال إلى المصرف المذكور تمَّ ضبط الأوليَّات وسجل المشاريع الصغيرة الذي حصل فيه التلاعب".

وأضافت إنه "تمَّ ضبط (بدلات وقائية ومسحات طبية) تالفة في أحد مستشفيات الأطفال في مدينة الناصريَّـة"، لافتةً إلى أنَّ "إدارة المستشفى قامت باستخدام تلك المواد؛ بالرغم من عدم صلاحيَّـتها؛ نتيجة سوء التخزين وتعرُّض المواد للظروف الجويَّة، وفي ناحية أور، تمَّ تأشير إهمالٍ من قبل مُديريَّة تربية المُحافظة إثر انهيار إحدى المدارس، رغم استمرار دوام الطلبة فيها، حيث أثبتت تحرّيات ملاكات مكتب الهيئة في المُحافظة أنها آيلة للسقوط منذ العام 2017، لكن مُديريَّـة التربية لم تقم بإخلاء البناية وإيجاد البديل؛ للحفاظ على أرواح الطلبة".

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