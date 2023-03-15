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السوداني يؤكد أهمية العمل المتضامن لحلّ جميع الإشكالات الداخلية


اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، أهمية العمل المتضامن لحلّ جميع الإشكالات الداخلية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني، التقى نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، بحضور محافظ السليمانية ووزير التخطيط في حكومة الإقليم ورئيس إدارة حلبجة، وشهد اللقاء الذي جرى في مقر نائب رئيس حكومة الإقليم، استعراض مجمل الأوضاع العامة في الإقليم ومحافظة السليمانية ومدينة حلبجة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى "أهمية العمل المتضامن لحلّ جميع الإشكالات الداخلية انطلاقاً من الأسس التي أرساها الدستور".

واكد السوداني على "ضرورة مواجهة التحدّيات سواء على الصعيد الاقتصادي، أم على صعيد التنمية وتأمين الخدمات للمواطنين بوصفها أولوية وضرورة، وعليها يقوم الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي".

من جانبه، ثمَّن طالباني "قرار الحكومة بالتصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وعدّه إنصافاً مضافاً لضحايا هذه المدينة التي تعرضت إلى أبشع هجمة في زمن النظام الدكتاتوري"، مجددا دعمه لـ"مسار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق البرنامج الحكومي لمصلحة جميع العراقيين".

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