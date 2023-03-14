النزاهة تضبط 13 متهماً في ضريبة الكرخ ودائرة الإصلاح

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها (4) عمليَّات ضبطٍ ضمن حملتها التفتيشيَّة؛ لمراقبة أداء مُؤسَّسات الدولة التي لها مساسٌ مباشرٌ بالمواطنين، أسفرت عن ضبط (13) مُتَّهماً.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ "فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد انتقل إلى دائرة الضريبة في الكرخ المركز، حيث تمكَّن خلال عمليَّتين فيها من ضبط (6) مُعقِّبين يمارسون عملية تعقيب معاملات المواطنين بصورة غير قانونيَّة، لافتةً إلى ضبط معاملاتٍ بحوزتهم دون أيَّة وكالةٍ رسميَّةٍ، فيما تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في الدائرة بعد اعتراف أحد المُعقّبين ضدَّه بتسليمه مبالغ ماليَّة كرشوةٍ؛ لقاء إنجازه المُعاملات له".

واوضحت أنَّ "الفريق استطاع أيضاً، بعد الانتقال إلى دائرة الضريبة في الكرخ الأطراف، من ضبط (4) مُتَّهمين يمارسون تعقيب المُعاملات، إذ عثر الفريق بحوزتهم على معاملاتٍ عائدةٍ لمجموعةٍ من المُواطنين دون يكون لديهم أيُّ تخويلٍ أو توكيلٍ رسميّين من قبلهم".

وتابعت إنَّ "ملاكات المديريَّة قامت بتنفيذ مُذكَّرة قبضٍ وتحرٍّ بحق (3) مُتَّهمين في دائرة الإصلاح العراقيَّة صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النـزاهـة؛ استـناداً إلى أحكـام المادة (340) من قانـون العقـوبات العـراقي، إذ تمكَّنت من القبض على اثنين منهم بتهمة إحداث الضرر العمديّ بأموال الدولة، فيما سلَّم الثالث نفسه لمُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد".

وبيَّنت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ وقبضٍ أصوليَّة بالعمليَّات الأربع، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على السادة قضاة التحقيق في محكمتي تحقيق الكرخ والرصافة المختصَّتين بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين".