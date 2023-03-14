العثور على جواز الشهيد قاسم سليماني في بيت المجرم ضياء الموسوي

افادت قناة العهد الفضائية ان القوات الامنية عثر على جواز سفر قائد فيلق القدس الشهيد البطل قاسم سليماني في منزل المتهم المجرم ضياء الموسوي وبحسب القناة فان الجواز عثر عليه داخل خزنة في منزل المجرم .

وكان الموسوي قد سلم نفسه يوم امس للقوات الامنية وبحسب التحقيقات الاولية ان الموسوي اعلن عن ندمه على هروبه من القوات الامنية وانه لم يهرب الى خارج العراق بل كان يتنقل في عدة محافظات

وكانت غارة جوية امريكية غادرة قد اغتلت الشهيد القائد قاسم سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي

وبالعثور على جواز القائد سليماني في منزل المجرم ضياء الموسوي يثبت انه كان من ضمن المتامرين على اغتياله مع الشهيد ابو مهدي المهندس