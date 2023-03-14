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خبير: أمريكا تبتز العراق عبر 15 ألف عائلة داعشية في التنف


وصف الخبير الأمني عدنان الكناني،الثلاثاء، المناورات التي تجريها القوات الامريكية داخل العمق السوري بمنطقة شرق الفرات ومعسكر الهول والحسكة من خلال المناورة بنقل الإرهابيين الى قاعدة التنف السورية بالمقلقة والخطة القذرة. 

وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة /، ان "منطقة شرق الفرات ومعسكر الهول يضمان نحو 35 ألف عائلة للإرهابيين ومعسكر الحسكة والذي يضم 15ألف إرهابي من الدواعش حيث تقوم القوات الامريكية بالتحكم بالمنطقة ونقل الإرهابيين الى التنف السوري ".

 وأضاف الكناني ان "عملية التنقلات لتنفيذ اجندة أمريكية داخل الأراضي العراقية او تعزيز تواجد الإرهابيين في الصحراء". 

واوضح ان " الجيش الأمريكي يسيطر على الحدود العراقية السورية من خلال قاعدتي التنف وعين الأسد ما يجعل مهمة القوات العراقية صعبة في مراقبة الحدود دون رصد استخباري دقيق".

وكان القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة حذر اليوم، الثلاثاء، من خطورة نقل الإرهابيين من قبل أمريكا باتجاه الحدود العراقية.

وقال عودة لـ/ المعلومة/،ان" القوات الامريكية نقلت الالاف من معتقلي تنظيم داعش الارهابي من سجون تقع ضمن منطقة الحسكة السورية الى اماكن اخرى في ظروف غامضة"، لافتا الى ان "من جرى اعتقالهم هم عتاة الارهاب في التنظيم".

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