احكام مختلفة بحق 78 شخصاً لفتحهم صيدليات ومراكز طبية غير مرخصة في بغداد

أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء، احكاماً مختلفة بحق 78 شخصاً لفتحهم صيدليات ومختبرات ومراكز تجميل ومساج بشكل غير قانوني خلال العام الماضي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ان "المحكمة أصدرت خلال عام 2022 احكاماً مختلفة تراوحت ما بين الغرامة والحبس بحق (78) شخصاً لفتحهم صيدليات ومختبرات ومراكز تجميل ومساج دون الحصول على اجازات قانونية من الجهات المعنية".

وأضاف أن "هذه الاحكام توزعت على (27) شخصا لفتحهم صيدليات دون الحصول على اجازات قانونية وتم الحكم عليهم وفقا لأحكام المادة (50) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970، إضافة الى الحكم على (17) شخصا لفتحهم مختبرات بشكل غير قانوني من القانون أعلاه".

وأوضح ان "المحكمة أصدرت احكاماً بحق (21) شخصاً لفتحهم مراكز تجميل دون الحصول على إجازة رسمية، فيما حكمت على (13) شخصاً لقيامهم بفتح مراكز مساج".

وأشار البيان الى، أن "الاحكام صدرت بموجب قانون الصحة العامة رقم ( 89) لسنة 1981".