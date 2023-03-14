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من أربيل.. السوداني يؤكد على التواصل مع جميع القوى السياسية


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، خلال لقائه مسعود بارزاني في أربيل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مدينة أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى إقليم كردستان العراق، التي تشمل مدينتي أربيل والسليمانية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان: "حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية، وتحقيق المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للمواطنين".

من جانبه عبر مسعود بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، كما أكد دعمه البرنامج الحكومي، الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق".

ويرافق السيد رئيس مجلس الوزراء في زيارته، وفد حكومي يضمّ السادة وزراء: "الخارجية، والداخلية، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام ل‍مجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعدداً من المستشارين".

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