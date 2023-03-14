اعفاء بعضهم واردة جدا..السوداني ينتظر تقريرا نهائيا عن اداء المحافظين

أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، أن تقرير نهائي عن تقييم المحافظين سيصدر نهاية اذار الجاري.

وقال العتبي في حديث لـ /المعلومة /، إن "تقييم عمل واداء المحافظين يمثل أولوية لحكومة السوداني خاصة مع وجود ملفات سلبية على بعضهم تتعلق بالفساد وسوء الادارة واستغلال النفوذ".

وأضاف، أن "تقريرا نهائيا عن تقييم اداء المحافظين سيصدر نهاية اذار الجاري من قبل لجان مختصة"، لافتا الى ان "اعفاء بعضهم واردة جدا خاصة مع تأكيد نواب بعض المحافظات اهمية التغيير من اجل معالجة اشكاليات كبيرة واختيار شخصيات تسهم في تطبيق البرنامج الحكومي".

واشار الى ان "بقاء بعض المحافظين بات مشكلة بسبب الانتقادات اللاذعة لادائهم ما سيدفع الى طلب حكومة السوداني اعفائهم بأسرع وقت ممكن".

وكانت حكومة السوداني اطلقت قبل اسابيع تقيما شاملا لاداء المحافظين في اطار مساعي لتغيير بعضهم بسبب سوء لادارة.