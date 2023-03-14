النزاهة تعلن ضبط مسؤول سابق لتزويره أوامر تخص 590 شخصاً

أعلنت هيئة النزاهة، عن ضبط مسؤول سابق لتزويره أوامر تخص 590 شخصاً.

وقالت الهيئة في بيان، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط المدير السابق لمُديريَّة الشباب والرياضة في المُحافظة؛ لإقدامه على إصدار أوامر تنسيبٍ ومباشرةٍ؛ بناءً على أوامر مُزوَّرةٍ منسوبٍ صدورها عن ديوان محافظة البصرة بتعيين أكثر من (590) شخصاً".

وأضافت أن "المُتَّهم أقدم، بالاشتراك مع مُوظَّفين آخرين بتزوير أوامر إداريَّة بمباشرة وتنسيب هؤلاء الأشخاص بصفة عقدٍ ضمن (30) ألف درجةٍ وظيفيَّةٍ مقابل تسلُّم رشاوى منهم، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط الأوليَّات المُزوَّرة كافة مع كتب صحَّة صدورها".

ولفت بيان الهيئة الى أنه "في عمليَّةٍ ثانيةٍ في المُديريَّة، رصد الفريق هدراً للمال العام تمَّ عبر ارتكاب مُخالفاتٍ وتلاعبٍ في (24) عقد إيجارٍ لعقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّة الشباب والرياضة"، موضحةً أنَّه "تمَّ تأجيرها خلال الأعوام من (2017 – 2022) بمبالغ لا تتناسب مع قيمة وموقع العقار".

ونوَّهت الدائرة بـ"ضبط مُوظَّفٍ في شركة غاز الجنوب؛ لقيامه بالاحتيال وتقاضي مبلغ (10,000) آلاف دولارٍ مقابل إصدار أوامر إداريَّةٍ بالتعيين والمُباشرة، إضافةً إلى كتب فحصٍ إلى اللجان الطبيَّة؛ لإكمال معاملات التعيين على ملاك الشركة واستغلال الكتب الرسميَّة لدائرته، واستخدام الفورمات بعد تحريفها وتزويرها".