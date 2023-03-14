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بدءاً من الأربعاء المقبل.. العراق يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بأمطار


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، ان العراق سيتأثر بمنخفض جوي مصحوب بأمطار متوسطة إلى شديدة بدءاً من الأربعاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان  ان "البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي من البحر المتوسط ليكون الطقس: الأربعاء 15/3/2023 غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة منذ الفجر ابتداءا من الأقسام الغربية في البلاد والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتشتد الامطار بعد الظهر خاصة في بغداد والموصل وبيجي وتكريت وبعقوبة وديالى والكوت، مع فرصة لحدوث سيول في المناطق الحدودية الشرقية من البلاد والمحاذية لإيران".

وأضافت: "يوم الخميس 16/3/2023 ينحسر المنخفض الجوي عن المناطق الوسطى ليكون الطقس غائم جزئي ثم يتحول الى صحو والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة".

وأشارت الهيئة الى ان "تاثير المنخفض سيبقى على المنطقة الشمالية ليكون الطقس فيها غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في معظم الأماكن وتشتد غزارة الامطار في الجهات الشرقية من المنطقة الشمالية (السليمانية)".

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