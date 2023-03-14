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مصدر قضائي يكشف عن تسليم المتهم ضياء الموسوي نفسه للقضاء


كشف مصدر قضائي، الاثنين، عن تسليم المتهم ضياء الموسوي نفسه للقضاء، مشيراً الى أن التحقيق بدأ معه.

وقال المصدر ، إن "المتهم ضياء الموسوي سلم نفسه للقضاء طواعية بعد مفاوضات وجهود قضائية خالصة بدون تدخل سياسي او حكومي".

وأضاف المصدر أن "المتهم ضياء الموسوي خلال فترة هروبه لم يغادر العراق وكان يختبئ في احدى المحافظات وحاليا موقوف لدى جهة امنية مهمة والتحقيق معه بدأ منذ يوم امس حال تسليم نفس"،

مشيراً الى أن "الموسوي صرح انه نادم على هروبه وأن الذي شجعه على الهروب هم من كان يعمل معهم في الحكومة السابقة وكانوا يحذرونه من العودة وتسليم نفسه".

وسبق أن أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، مذكرة قبض دولية بحق المتهم الهارب ضياء عبد العزيز الموسوي، وهو وكيل العمليات بجهاز المخابرات.

وذكرت المحكمة، وفق وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، إن "الموسوي متهم بأخذ مبالغ مالية لقاء عمل من أعمال وظيفته".

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مصدر قضائي يكشف عن تسليم المتهم ضياء الموسوي نفسه للقضاء
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