لليوم الثاني.. الحشد والجيش يدمران مضافات لداعش في نينوى

تواصل قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع قطعات الجيش في قيادة عمليات نينوى ، الاثنين، عملياتها الاستباقية لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه في الموصل.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بأقسام العمليات والاستخبارات والإعلام وألوية (21، 58، 59، فوج المهمات الخاصة) والمديريات الساندة، قامت بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي بعملية دهم وتفتيش جبال عداية والطريق الاستراتيجي وتأمين جزيرة نينوى من خمسة محاور".

وأضافت، أن "قطعاتنا تمكنت من تدمير مضافات داعش وإجراء التدقيق الأمني لسكان القرى".

وتستمر قطعات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لليوم الثاني عملياتها بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في الجنوب الغربي لمدينة الموصل.