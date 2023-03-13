قوات الحشد تستولي على اسلحة مخبأة داخل نفق سري بصحراء الانبار الغربية

افاد مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الاثنين، بالاستيلاء على اسلحة متنوعة ومتفجرات مخبأة داحل نفق سري في مناطق صحراء الانبار الغربية .

وقال المصدر ان " قوة امنية مند الشعبي نفذت عملية اقتحام لموقع ارتكاز لبقايا خلايا التنظيم الاجرامي النائمة في منطقة صحراء قضاء هيت غربي الانبار ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود اسلحة ومتفجرات مخبأة داخل الموقع المستهدف ".

واضاف المصدر ان" القوة استولت على اسلحة متنوعة ومتفجرات فضلا عن مواد غذائية تستخدم كأرزاق لبقايا خلايا التنظيم الاجرامي مخبأة داخل نفق سري في المناطق المستهدفة ،

مبينا ان" فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية ، مؤكدا ان" العملية جاءت للتطهير مناطق صحراء الانبار الغربية من خطر ارهابي داعش وتعقب اماكن اخفاء اسلحتهم ".

يشار الى ان مدن الانبار تشهد وبشكل شبه يومي عمليات ملاحقة لبقايا خلايا ارهابي داعش واماكن اخفاء اسلحتهم ".