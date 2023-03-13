الأخبار

الإعلان عن تخويل اطاري يسمح للسوداني باستبدال حقائبه الوزارية المتلكئة


اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي،الاثنين،  منح قادة الاطار  رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تخويلا بشأن استبدال الوزراء المتلكئين عن العمل بحسب حريته، مبينا ان  تحالف إدارة الدولة هو أيضا منح ذات التخويل للسوداني.

وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان "اجتماع قادة قوى الاطار التنسيقي تم فيه تجديد التخويل الذي منحه للسوداني باستبدال وتغيير الوزراء المتلكئين وغير الكفؤين سواء كانوا من الاطار او خارجه" . 

وأضاف ان " التغيير حاصل قريبا وسيشمل عدد من الوزراء ممن حصلوا على درجات متدنية من خلال تقييم اللجان القطاعية التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني لتقييم الوزراء ووكلاء الوزرات المحافظين ".

وأشار البلداوي الى ان "قوى ائتلاف إدارة الدولة هي الأخرى منحت الضوء الأخضر للسوداني بتقييم واستبدل الوزراء وفق درجات التقييم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قوات الحشد تستولي على اسلحة مخبأة داخل نفق سري بصحراء الانبار الغربية
هل يحق للحكومة اعداد موازنة لثلاثة أعوام؟.. قانوني يجيب
الإعلان عن تخويل اطاري يسمح للسوداني باستبدال حقائبه الوزارية المتلكئة
السوداني: اتفقنا مع أربيل على إيداع جميع إيرادات النفط في حساب واحد
بعد ارسال الموازنة.. برلماني يحدد ثلاث نقاط إيجابية فيها
ترحيب برلماني بالموازنة "الثلاثية".. ماذا عن الانتخابات المبكرة؟
رئيس الوزراء: مشروع الموازنة الثلاثية يحظى بدعم تحالف ادارة الدولة
صادقون: الشعب شاهد مسرحية الكاظمي "السوداء" والتحقيقات مستمرة بفساده
يمكن تعديلها عبر وزارتين.. السوداني: موازنة 2023 ستكرر لثلاث سنوات
القبض على 10 متسللين اجانب غربي نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك