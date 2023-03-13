الإعلان عن تخويل اطاري يسمح للسوداني باستبدال حقائبه الوزارية المتلكئة

اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي،الاثنين، منح قادة الاطار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تخويلا بشأن استبدال الوزراء المتلكئين عن العمل بحسب حريته، مبينا ان تحالف إدارة الدولة هو أيضا منح ذات التخويل للسوداني.

وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان "اجتماع قادة قوى الاطار التنسيقي تم فيه تجديد التخويل الذي منحه للسوداني باستبدال وتغيير الوزراء المتلكئين وغير الكفؤين سواء كانوا من الاطار او خارجه" .

وأضاف ان " التغيير حاصل قريبا وسيشمل عدد من الوزراء ممن حصلوا على درجات متدنية من خلال تقييم اللجان القطاعية التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني لتقييم الوزراء ووكلاء الوزرات المحافظين ".

وأشار البلداوي الى ان "قوى ائتلاف إدارة الدولة هي الأخرى منحت الضوء الأخضر للسوداني بتقييم واستبدل الوزراء وفق درجات التقييم".