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السوداني: اتفقنا مع أربيل على إيداع جميع إيرادات النفط في حساب واحد


حدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، نسبة اقليم كردستان في الموازنة الثلاثية، مشيرا الى تفاهمات مع أربيل بخصوص ايردات النفط.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي إن "أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان"، مضيفا "توصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

ونبه الى أنه "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج بالإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية، وفي حال جود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي".

وأشار الى أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6%"، مشددا على أن "هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز". 

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