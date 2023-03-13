بعد ارسال الموازنة.. برلماني يحدد ثلاث نقاط إيجابية فيها

اعتبر عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، الاثنين، قرار مجلس الوزراء بالتصويت على الموازنة لمدة ثلاث سنوات هو بمثابة نوع من الاستقرار المالي للدولة ، فيما اكد ان الحكومة قادرة على إضافة ملحق للموازنة في نهاية كل سنة مالية.

وقال السعبري في حديث لـ /المعلومة/ إن "الحكومة احدثت طفرة نوعية بالموازنات بالمقارنة مع جميع السنوات التي تم اقراراها في الماضي"، مشيرا الى ان "الحكومة قادرة على إضافة ملحق للموازنة في نهاية كل سنة مالية".

وتابع، ان " قرار مجلس الوزراء بالتصويت على الموازنة لمدة ثلاث سنوات هو بمثابة نوع من الاستقرار المالي للدولة"، لافتا الى ان "هذا القرار سيسهل اجراء الانتخابات المبكرة في حال تم رصد الأموال لها في هذه الموازنة".

واردف: ان "القرار سيعمل على تجنب تأخر الموازنة القادمة من اجل تمويل الانتخابات او كمية المصروفات التي ستنفق عليها".

وكان مجلس الوزراء قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن الموافقة على مشروع قانون الموازنة بمقدار يقارب 200 ترليون دينار عراقي ما يعادل 140 مليار دولار امريكي للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 واحالته إلى مجلس النواب من تمريره بشكل رسمي بعد اجراء التعديلات عليه