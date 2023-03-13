صادقون: الشعب شاهد مسرحية الكاظمي "السوداء" والتحقيقات مستمرة بفساده

كشف النائب عن كتلة الصادقون علي تركي، الاثنين، عن فتح تحقيق موسع بشأن فساد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مبينا ان الحديث عن فترة حكم الكاظمي عبارة عن مسرحية عرفها الشعب العراقي.

وقال تركي في حوار متلفز ان"الحديث عن فترة حكم الكاظمي عبارة عن مسرحية عرفها الشعب العراقي وقد عاد مجددا لاستخدام الإعلام لتبييض صورته أمام العراقيين ".

وأضاف ان "التحقيق جار بشأن وضع الكاظمي 500 مجند لجيوشه الإلكترونية وان مستشاري ومقربي الكاظمي كانوا العامل الأول والرئيس في سرقة القرن ".

وأوضح ان "الكاظمي له ارتباط وثيق بسرقة القرن إضافة إلى موضوع تأثيث مكتبه بمبلغ 70 مليار دينار لدينا ملفات كثيرة قيد التحقيق منها سرقة والقرن وعملية اغتيال قادة النصر وغيرها"، مؤكدا اننا "لن نتراجع عن التحقيق في ملفات الفساد بالحكومة السابقة حتى محاسبة الكاظمي ووضعه في السجن".