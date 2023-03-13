يمكن تعديلها عبر وزارتين.. السوداني: موازنة 2023 ستكرر لثلاث سنوات

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن أرقام الموازنة الثلاثية قابلة للتعديل حسب اسعار النفط، فيما اشار الى أن أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023.

وقال السوداني خلال المؤتمر الاسبوعي، إن "ارقام قانون الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة قابلة للتعديل حسب اسعار النفط"، لافتا الى أن "الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي".

وأضاف، أن " وزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديدة"، مبينا أننا "أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات".

وقدم مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب للتصويت عليه بشكل رسمي.