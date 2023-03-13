احدهما آمر مفرزة ولاية الجنوب.. الإطاحة بإرهابيين بارزين بداعش جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الإطاحة بعنصرين ارهابيين احدهما امر مفرزة ما يسمى ولاية الجنوب، جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، ان "خلية مهمات الاستخبارات الخاصة ومفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعتين الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تمكنوا من الإطاحة بعنصرين ينتميان الى عصابات داعش الارهابية جنوبي بغداد".

وأضاف البيان، أن "احد الإرهابيين كان يشغل ما يسمى امر مفرزة قاطع اجبلة التابعة الى مايسمى كتيبة ابراهيم ابن الادهم بولاية الجنوب، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (١/٤)إرهاب".

وأشار الى أن "القبض جاء بعد متابعة ميدانية دقيقة لتحركاتهما من محافظة بابل باتجاه العاصمة، وهما من ابرز اهداف المديرية ذاتها".