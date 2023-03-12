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جنايات بابل: الإعدام بحق ثلاثة تجار مخدرات منخرطين في شبكة دولية


أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاحد، حكما بالإعدام شنقا بحق ثلاثة من أخطر تجار المخدرات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أن "حكما بالإعدام شنقا حتى الموت صدر بحق ثلاثة من كبار تجار المخدرات يعملون ضمن شبكة دولية للاتجار بالمخدرات تمتد من دولة تركيا مرورا بكافة محافظات البلد الشمالية والوسطى والجنوبية".

وأضاف: "ضبط بحوزتهم خمسة وستون كيلوغراما من المواد المخدرة من نوع صفر واحد (الأمفيتامين) بعدما تم القبض عليهم داخل مدينة الحلة من قبل رجال الأمن الوطني في بابل".

وتابع أن "الحكم يأتي وفقا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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