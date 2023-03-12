رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من رئيسي: دعوة رسمية لزيارة إيران

تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، تضمنت دعوة رسمية لزيارة إيران.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له".

وبحسب البيان، أعرب الرئيس عن شكره واعتزازه بالدعوة الكريمة"، مؤكدا تلبيتها في أقرب فرصة، كما عبر رشيد عن سعادته للاتفاق المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات بينهما، وأعرب عن أمله بتحقيق المزيد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشدد رشيد على "أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وبما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل الجدي لوقف الصراعات وتحقيق السلم والأمن العالمي".

بدوره أعرب السفير الإيراني عن الشكر والتقدير لجهود العراق في استضافة جولات الحوار، وأهميتها في التوصل إلى الاتفاق المشترك على استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، وفقا للبيان.

وأكد السفير "حرص إيران ورغبتها في استمرار التعاون المشترك مع العراق وبما يؤّمن الارتقاء بواقع العلاقات الثنائية خدمة للمصالح العليا للبلدين".