البرلمان يفتح ملف اغتيال قادة النصر مجددا لإدانة متورطين من الداخل العراقي

طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، السبت، الحكومة بإرسال نتائج التحقيق الخاصة باغتيال قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم إلى البرلمان، فيما أكد معاودة طرح ملف اغتيال "قادة النصر على طاولة مجلس النواب قريبا.

وقال سالم في حديث ل / المعلومة /، أن " هناك جهات داخلية وخارجية متورطة بجريمة مطار بغداد الدولي سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو لبنان أو سوريا وحتى في الداخل العراقي "

واضاف ان " دماء شهداء قادة النصر أمانة في أعناقنا ولن نسكت عن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية ، وأشار إلى أن أمريكا ارتكبت جريمة لا تغتف".

مؤكدا أن الملف سيطرح من جديدة داخل قبة مجلس النواب لإنجازه وإعلان المتورطين في الجريمة ومحاسبتهم وفقا للقوانين النافذة".

وطالب عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي ،الحكومة والقضاء بالاتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين في حادثة اغتيال قادة النصر (الشهيد أبو مهدي المهندس، الشهيد قاسم سليماني)، فيما أكد أن الفرصة مواتية لمحاسبة المتواطئين لاسيما بعد ابعادهم عن المناصب الحكومية".