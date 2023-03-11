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ممثل المرجعية الدينية: الطريق كان مسدوداً والفتوى كانت مفتاحاً للنصر على داعش


أكد ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي، اليوم السبت، ان النجف الأشرف هي من تصدّت لداعش، فيما أشار إلى أن المعركة الحالية التصدّي لضرب المفاهيم والإخلال بالتماسك المجتمعي.

وقال السيد الصافي، في كلمة له، خلال افتتاح مهرجان عين الحياة، الذي تقيمه مؤسّسة القبس للثقافة والتنمية، وتابعتها السومرية نيوز: إننا "شعب نضحّي ولا نوثّق وبذلك يُسرق التاريخُ منّا دائماً، وهذا ما يجعلني أدعو الجميع إلى عدم التقصير في حفظ الحقائق وتسجيلها، لكي تتعرّف الأجيال القادمة على الأحداث التي مرّت بها البلاد، وكيف تصدّى أهل الحق إلى دحر الباطل".

وأضاف "من الحقائق التي يجب تسجيلها، هي: أنّ النجف هي من تصدّت لداعش، فالطريق كان مسدوداً إلّا من باب الفتوى، فكانت مفتاحاً للنصر واستعادة المدن العراقية ودحر العصابات الإرهابية، في الوقت الذي كان يردّد فيه البعض أن الانتصار يحتاج 30 عاماً".

واشار إلى أن "المعركة التي نخوضها الآن من نوعٍ آخر، متمثّلة بأهمية التصدّي لمحاولات تبديل القناعات وضرب المفاهيم، والإخلال بالتماسك المجتمعي والتركيبة الأسريّة المكوّنة له".

وافتتحت مؤسّسة القبس للثقافة والتنمية مهرجان (عين الحياة) في معرض بغداد الدولي، وحملت النسخة الأولى منه، شعار (ونراه قريباً)، وسيستمرّ لمدّة ثلاثة أيام بمشاركة العتبات المقدّسة في العراق وبعض المؤسّسات.

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