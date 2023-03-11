تحالف الانبار: أمريكا تعمل على زعزعة استقرار المحافظات السنية عبر داعش الارهابي

اتهم القيادي في تحالف الانبار الموحد عبدالله احمد الجغيفي ، السبت، الجانب الأمريكي بالعمل على تحريك ودعم عصابات داعش الاجرامية لزعزعة امن واستقرار المحافظات المحررة .

وقال الجغيفي في تصريح ل / المعلومة / ان "عودة عصابات داعش الاجرامية الى المشهد العراقي باتت قريبة وسط نشاط ملحوظ للعناصر التنظيم الاجرامي في محافظتي ديالى والانبار وتأكيدات وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن اشارة واضحة الى ضلوعها بتحرك وتحريك هذه العصابات لزعزعة امن واستقرار المدن من قبل امريكا وعلينا ان ندرك خطورة هذا الموقف ونستعد للدفاع عن مناطقنا من خطر سيداهمنا في اي لحظه ".

واضاف ان" عناصر التنظيم الاجرامي ليس باستطاعتهم في هذا الفلم الجديد من السيطرة على مدن او محافظة بأكملها وربما يسيطر التنظيم الاجرامي على أمتار قليلة ولا يمكنه الصمود امام قواتنا الامنية بمختف صنوفها ".

وأشارالى ان" الجميع سيقاتل عناصر التنظيم الاجرامي بعد ان انكشفت جميع اوراقهم امام ابناء المحافظة ما يضعهم في موقف ضعيف للغاية لعدم وجود حواضن لهم ، مؤكدا ان" المرحلة الحالية تختلف تماما عن سابقتها والجميع سيدافع عن مناطقهم ".