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رئيس الجمهورية: السوداني حقق تقدما هاما في ملف مكافحة الفساد


 أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، السبت، ترقب وصول الموازنة الى البرلمان، مبينا ان حكومة محمد شياع السوداني نجحت بشكل كبير في انهاء ملف الفساد وجلب الفاسدين من الخارج.

 وقال رشيد في حوار متلفز ان "الحكومة جاهزة لتقديم الموازنة خلال الايام المقبلة والتي ستسهم في حل الكثير من القضايا العالقة بين بغداد واربيل".

 وأضاف ان "ارقام المتخرجين من 200 جامعة في العراق كبيرة للغاية وعلينا تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب جميع المتخرجين من الجامعات دون الاعتماد الكلي على القطاع العام".

 وأشار الى ان "التقدم الذي أحرزته حكومة محمد شياع السوداني في ملف استرداد الأموال وجلب السراق من الخارج واضح وسيتم الإعلان عن استرداد المزيد من الشخصيات والأموال خلال الأيام المقبلة".

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