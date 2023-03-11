الاتحاد يتهم الديمقراطي بفرض الحصار الاقتصادي على السليمانية

اتهم عضو الكادر المتقدم بالاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني بفرض الحصار على مناطق نفوذ الاتحاد في كردستان، مبينا انه من المحتمل أن يتوجه الاتحاد لطرق اخرى في حال أصر الديمقراطي على أفعاله.

وقال السورجي في حوار متلفز ان " صراعات وقطيع مستمرة منذ 5 أشهر مع الحزب الديمقراطي ولغاية الان ".

وأضاف ان " هناك حصار غير معلن على مناطق نفوذ الاتحاد الوطني بالإقليم وهو أحد أسباب الخلافات مع الديمقراطي وان الديمقراطي وضع حصارا على مناطق نفوذ الاتحاد الوطني في الإقليم".

وأشار الى انه " من المحتمل أن يتوجه الاتحاد الوطني للتعامل بمسائل معينة في حال أصر الديمقراطي على أفعاله"، مبينا ان "هناك مساع داخلية ودولية لحل الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب والديمقراطي"