خلال اتصال هاتفي مع السوداني.. طهران تشيد بجهود العراق باتفاقها مع الرياض

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من إيران يخص الاتفاق الأخير بين طهران والرياض.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، ان "أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتقديم الشكر على جهود العراق في الاتفاق الأخير مع السعودية".

وأعلنت إيران والسعودية اليوم، عن إعادة فتح سفارتيهما وعلاقاتهما الدبلوماسية رسمياً خلال شهرين.