ضبط أسلحة مختلفة وطائرة مسيرة خلال العمليات الأمنية في ديالى

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن وضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، فضلا عن عجلات ودراجات نارية مخالفة في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان ، انه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت القوات الخاصة العراقية بعمليات واسعة في ديالى لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، إذ نفذت سلسلة من الواجبات والمهام، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء، وضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، فضلا عن عجلات ودراجات نارية مخالفة".

وأضاف: "كما ستقوم هذه القوات بالتعامل الفوري وحجز أي قوة غير مرخصة تحمل الأسلحة خارج إطار القانون".