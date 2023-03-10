الشيخ قيس الخزعلي : كلنا أمل بالحكومة الجديدة ونرى نواياها الطيبة في محاربة الفساد وتقديم الخدمات

اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، انه ليس من حق تحديد الفرصة لنا في المشاركة بتشكيل الحكومة.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له في المهرجان العشائري السنوي الثاني لإحياء ذكرى الانتفاضة الشعبانية وفتوى الجهاد الكفائي، ان " الكثير راهن في هذه الحكومة بانها الفرصة الأخيرة لنا، وأجبناهم ليس من حق أحد تحديد فرصنا".

وأضاف، "كلنا أمل بالحكومة الجديدة ونرى نواياها الطيبة في محاربة الفساد وتقديم الخدمات"