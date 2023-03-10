كيفية الحصول على الجواز العراقي الالكتروني

بعد ان اشرف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، على اصدار اول جواز عراقي الكتروني، فأنه اصبح بامكان اي مواطن الحصول عليه من خلال الروابط التالية ومن خلال التقديم عبر اجهزة الموبايل.

روابط تطبيق الجواز الالكتروني الجديد :

رابط سوق بلي لاجهزة الاندرويد :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiq.epp&hl=en&gl=US

رابط اجهزة الـ iOS :

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/id1661922957