الحشد الشعبي يطيح بأحد ارهابيي داعش في كركوك

تمكنت هيئة التحقيقات والامن الوقائي في المديرية العامة للامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، من القاء القبض على عنصر في فلول “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "الإرهابي يشغل منصب عنصر في ( الشرطة الاسلامية ) في فلول “داعش” الإرهابي أبان سيطرتهم على مدينة الموصل، يضاف لذلك ايضًا ان لهذا العنصر عدة مشاركات في عدد من ما يسمى بـ”الغزوات” الإرهابية ومنها ( غزوة بادوش ، غزوة زمار ، غزوة العوينات ، غزوة الكسك )".

وأضافت، ان "عملية الاعتقال جرت وفقا للضوابط القانونية و بعد استحصال الموافقة القضائية، حيث تمكنت هيئة التحقيقات بمديرة امن الحشد من ضبطه و اعتقاله في محافظة كركوك".