وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الإيراني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، تلقي وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالاً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قدم فيه شكره لبغداد بتهيئة المباحثات مع السعودية.

وقال الصحاف في تصريح، إنه "جرى خلال الاتصال مناقشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمْهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية في جمْهورية الصين الشعبية، وأعرب وزير الخارجية فؤاد حسين عن ترحيب حكومة العراق بهذا الاتفاق، مضيفا؛ أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض تعزز الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف "كما عبر وزير الخارجية الإيراني عن امتنانه وشكره للعراق لاستضافته مباحثات الجانبين في بغداد خلال المدة الماضية".

ورحب العراق، اليوم الجمعة، باتفاق السعودية وإيران على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.