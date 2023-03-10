محلل سياسي : : رفض السوداني للوجود القتالي الأميركي دفع "اوستن" لزيارة العراق

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، اليوم الجمعة، ان رفض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتواجد القتالي للقوات الأميركية قد دفع وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن لزيارة العراق.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان "زيارة وزير الدفاع الامريكي الى بغداد قد تكون خلفها اجندات تتعلق بقوات بلاده في العراق بعد تاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاخير على قدرة القوات العراقية على ضبط الامن ودحر الإرهاب".

واضاف ان "السوداني وخلال 3 مقابلات صحفية اكد ان العراق لايحتاج الى قوات اجنبية قتالية على ارضه وانما فقط في مجالي الاستشارة والتدريب يبدو انها اثارت حفيظة الجانب الامريكي ليحل وزير دفاعه "لويد اوستن" زائرا بنحو مفاجئ الى بغداد".

ولفت الباوي الى ان رفض رئيس وزراء العراق حتى الساعة اجراء اي زيارة الى واشنطن هو الاخر يثير جملة تساؤلات عن آليات تعامل الحكومة الجديدة مع الجانب الامريكي سيما بع اعتراف السفيرة الامريكية في بغداد "الينا رومانوسكي" بوقوف البنك الفيدرالي الامريكي وراء ازمة الدولار في العراق والتي قالت انها تزامنت مع مجيء السوداني للسلطة.