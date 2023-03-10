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طهران والرياض يعربان في البيان المشترك عن امتنانهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما المباحثات بين الجانبين
وكالة انباء براثا
102
2023-03-10
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