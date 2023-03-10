التعليم والحكومة اللبنانية يناقشان ملف الدارسين العراقيين في بيروت

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقياتي مسارات التعاون والتنسيق بشأن تيسير وتنظيم الإجراءات المعتمدة في التعامل مع ملف الطلبة العراقيين الدارسين في الجمهورية اللبنانية.

وقال حيدر العبودي المتحدث الرسمي ل‍وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ان "الجانبان أكدا حرصهما على تعضيد مجالات التعاون العلمي وتمكين الطلبة العراقيين من تحقيق المتطلبات الدراسية الأصولية على وفق السياقات القانونية والأكاديمية الثابتة لدى المؤسسات الرسمية".

وأضاف: "في سياق هذا التعاون أجرت اللجنة الوزارية المبعوثة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى بيروت لقاء واجتماعا رسميا مع رئيس الحكومية اللبنانية نجيب ميقاتي بحضور مسؤولي وزارة التربية والتعليم اللبنانية وقرروا الاتفاق على توقيع بروتوكول لتنظيم ملف معادلة الشهادات في غضون مدة زمنية تستوفي مستلزمات التدقيق وتتولى فيه الجامعات اللبنانية استكمال إجراءات المعادلة".