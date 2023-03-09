الاطاحة بأحد أكبر مهربي الدولار من بغداد لكردستان

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، الإطاحة باحد اكبر مهربي العملة وتضبط بحوزته 320000 $دولار امريكي متجها الى إقليم كردستان.

وذكرت القيادة في بيان "بناءًا على توجيهات قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، اشتركت مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية ومديرية المخابرات في الحافظة في عملية نوعية تمكنت خلالها من الاطاحة باحد اكبر تجار تهريب العملة".

وأضافت انه "خلال التفتيش الدقيق في احدى السيطرات الامنية شمال المحافظة وضبط بحوزته 320000$ دولار امريكي و(67) ورقة مع (7) ملايين عراقي معدة للتهريب الى محافظات اقليم كردستان".