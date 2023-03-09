الأخبار

بعد تهديده وزيرة الهجرة.. مطالبات نيابية بمحاسبة الكاظمي


دعا رئيس كتلة السند الوطني النيابية مرتضى الساعدي، الخميس، الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال السابق مصطفى الكاظمي اثر تجاوز صلاحياته القانونية، فيما اكد ان القضايا التي اعترضت عليها وزيرة الهجرة ايفان فائق كانت غير قانونية وفيها مخالفات عديدة.

وقال الساعدي في حديث ل / المعلومة /، "يجب ان يكون هنالك موقف من القضاء تجاه ما فعله الكاظمي من تهديد لوزيرة الهجرة"، مشيرا الى ان "الكاظمي في العديد من الأفعال تحدى القانون وعمل على خرقه".

وتابع، انه "على وزيرة الهجرة التحرك بخطوات قانونية تجاه الكاظمي عبر القضاء من اجل ادانته بعد تجاوز صلاحياته القانونية"، لافتا الى ان "القضايا التي اعترضت عليها وزير الهجرة ايفان فائق كانت غير قانونية".

وكانت وزيرة الهجرة إيفان فائق، قد كشفت في حوار متلفز، تلقيها تهديد من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بسبب اعتراضها على بعض القضايا غير القانونية في الحكومة السابقة بقوله" انا الكاظمي أخاف متعرفيني، والله العظيم آذيج".

وكان النائب المستقل باسم خشان، قد اكد في حديث ل /المعلومة/، إن "عمل لجنة أبو رغيف كان لأجل غايات أخرى غير مكافحة الفساد، تتمثل في الابتزاز والتأثير على بعض الوزراء من اجل تغيير تصويتهم على بعض القرارات بتوجيه مباشرا من الكاظمي"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني ونظيره الكويتي يبحثان الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها
الحشد والقوات الأمنية يطيحون بأحد عناصر "داعش" الارهابي في أبو غريب
الاطاحة بأحد أكبر مهربي الدولار من بغداد لكردستان
بعد تهديده وزيرة الهجرة.. مطالبات نيابية بمحاسبة الكاظمي
السفارة اللبنانية تصدر توضيحا بشأن حادثة الطلاب العراقيين في بيروت
رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة
نائب يحدد موعد حسم قناعة البرلمان بأجوبة رئيس مجلس الامناء
هل سيتم اصدار مذكرة قبض بحق الكاظمي؟
رئيس الجمهورية: الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات
السوداني ورئيسي يبحثان تعزيز التعاون والشراكة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك