بعد تهديده وزيرة الهجرة.. مطالبات نيابية بمحاسبة الكاظمي

دعا رئيس كتلة السند الوطني النيابية مرتضى الساعدي، الخميس، الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال السابق مصطفى الكاظمي اثر تجاوز صلاحياته القانونية، فيما اكد ان القضايا التي اعترضت عليها وزيرة الهجرة ايفان فائق كانت غير قانونية وفيها مخالفات عديدة.

وقال الساعدي في حديث ل / المعلومة /، "يجب ان يكون هنالك موقف من القضاء تجاه ما فعله الكاظمي من تهديد لوزيرة الهجرة"، مشيرا الى ان "الكاظمي في العديد من الأفعال تحدى القانون وعمل على خرقه".

وتابع، انه "على وزيرة الهجرة التحرك بخطوات قانونية تجاه الكاظمي عبر القضاء من اجل ادانته بعد تجاوز صلاحياته القانونية"، لافتا الى ان "القضايا التي اعترضت عليها وزير الهجرة ايفان فائق كانت غير قانونية".

وكانت وزيرة الهجرة إيفان فائق، قد كشفت في حوار متلفز، تلقيها تهديد من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بسبب اعتراضها على بعض القضايا غير القانونية في الحكومة السابقة بقوله" انا الكاظمي أخاف متعرفيني، والله العظيم آذيج".

وكان النائب المستقل باسم خشان، قد اكد في حديث ل /المعلومة/، إن "عمل لجنة أبو رغيف كان لأجل غايات أخرى غير مكافحة الفساد، تتمثل في الابتزاز والتأثير على بعض الوزراء من اجل تغيير تصويتهم على بعض القرارات بتوجيه مباشرا من الكاظمي"