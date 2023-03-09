رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة

أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء التباحث في أهم الأوضاع والقضايا والملفات على المستوى الوطني، وأبرز التحديات التي تواجه خطط الحكومة وبرامجها الساعية إلى تعزيز الاقتصاد، وأهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، الذي يصبّ في تنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية للمواطنين".

واضاف ان "اللقاء شهد استعراض الأولويات التي اعتمدتها الحكومة من أجل الارتقاء بالأحوال المعاشية والخدمية لعموم العراقيين في جميع المحافظات".