نائب يحدد موعد حسم قناعة البرلمان بأجوبة رئيس مجلس الامناء

أكد النائب أحمد صلال البدري، الخميس ، ان مجلس النواب أجرى أول استجواب خلال الدورة البرلمانية الخامسة ، مبينا أن تلك الاستجوابات لتفعيل الدور الرقابي وتعزيز ثقة الشعب بمجلس النواب .

وقال البدري في حديث ل / المعلومة/ أن "استجواب مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي في البرلمان اليوم كان مهنيا بعيدا عن الاستهداف كما يتصور البعض".

وأضاف، أن " البرلمان سيعطي رايه باستجواب مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي خلال أسبوع بالقناعة أو عدمها"، مشيرا إلى أن "التصويت سيطرح على جدول أعمال الجلسات القادمة والخيار متروك لأعضاء مجلس النواب"

وأنهى مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.