هل سيتم اصدار مذكرة قبض بحق الكاظمي؟

رجح تحالف الفتح، اليوم الخميس، اصدار مذكرة قبض من القضاء بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال السابقة في الفترة المقبلة، مضيفا ان الكاظمي هو رأس الهرم الذي كان يمهد للسرقات التي حدثت في الفترة السابقة.

وقال عضو التحالف علي حسين في حديث ل / المعلومة /، إنه "لا نستبعد اصدار مذكرة قبض بحق مصطفى الكاظمي من القضاء بعد جميع الملفات التي انكشفت في هذه الفترة"، مشيرا الى ان "الإطاحة بأربعة من مقربيه بعد تورطهم في قضية سرقة القرن يعجل اصدارها".

وتابع، ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي هو رأس الهرم الذي كان يمهد للسرقات التي حدثت في الفترة السابقة"، لافتا الى ان "الاعترافات التي ستخرج من الشخصيات المقربة منه ستفضي بملفات جديدة من الصفقات الفاسدة التي تمت في الفترة السابقة".

وكان القضاء العراقي قد اصدر في وقت سابق أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير المالية السابق ومقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية او ما تعرف بسرقة القرن.

وطالب عضو مجلس النواب كريم عليوي في تصريح ل /المعلومة/، "القضاء العراقي، بإصدار مذكرات قبض بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وفريقه بتهم الفساد واختلاس الأموال خلال فترة تصريف الاعمال".