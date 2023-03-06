بعد اطلاقه اليوم.. الكشف عن تفاصيل الجواز الالكتروني

كشف بيان حكومي، الاثنين، عن تفاصيل جواز السفر الالكتروني الذي تم اطلاقه اليوم.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إطلاق الجيل الثالث من جواز السفر الالكتروني.

وجاء في البيان الحكومي، إن "رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السوداني يفتتح مشروع الجيل الثالث من جواز السَّفر الألكترونيّ بـ(٨) مزايا".

ومن هذه المزايا بحسب البيان "صنع الجواز الإلكترونيّ بأعلى المواصفات المُعتمدة عالمياً غير القابلة للتلاعب والتزوير، وإعتماد البطاقة الوطنيّة حصراً لإصدار الجواز الإلكترونيّ وعدم الحاجة للمُستمسكات الورقيّة (الاستنساخات) والصورة الشخصيّة".

كما أن "مُجمل الوقت المطلوب من المواطن داخل مكتب إصدار الجوازات والطباعة والاستلام لا يتجاوز الـ(٣٠) دقيقة، ويُمكن للمواطن التقديم على الجواز عبر التطبيق الإلكترونيّ للهواتف الذكيّة".

كما تتوفر "خدمة (توصيل الجواز الإلكترونيّ إلى المنزل) للمواطنين الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة"، وأشار البيان الى أن "هذا الجواز مُعرَّفٌ في منظمة الطيران المدنيّ (الايكاو) المسؤولة عن اعتماد وتصنيف وثائق السفر".

وتابع البيان "يُمكن لحامليه المرور عبر البوابات الإلكترونيّة في المطارات دون الوقوف في طوابير الجوازات بعد اليوم، ويُسهّل الحصول على سمات الدخول لدول العالم لإمكانية التحقُّق من موثوقيته الأمنيّة والفنيّة".