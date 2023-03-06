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السوداني يوعز بتغير مدراء الوحدات الادارية في الانبار


كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الاثنين ، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اوعز بتغير مدراء الوحدات الادارية في محافظة الانبار .

وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة/ ان " رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اوعز الى محافظ الانبار علي فرحان الدليمي بأجراء عمليات تغير لمدراء الوحدات الاداري وبموجبة اصدر الدليمي امرا بإعفاء قائممقام الكرمة شرقي مدينة الفلوجة احمد مخلف الحلبوسي و مبروك الجغيفي قائممقام قضاء حديثة غربي الانبار ".

واضاف المصدر ان" الايام القليلة المقبلة ستشهد صدور اومر اعفاء ونقل وحالة عدد من المسؤولين الى القضاء لارتكابهم عمليات فساد مالي واداري اثناء توليهم المنصب".

 وأشار الى ان" لجان النزاهة تجري تحقيقات غير معلنة مع عدد من مدراء الدوائر الحكومية على خلفية استشراء عمليات الفساد المالي والاداري ودفع الرشا مع وجود متنفذين يسيطرون على مشاريع الاعمار"، موضحا ان" العديد من مدراء الوحدات الادارية ينتمون الى حزب تقدم الذين يتزعمه رئيس مجلس نواب محمد الحلبوسي ولم يتم تغيرهم منذ اكثر من 9 اعوام ، مؤكدا قرب صدور اوامر من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني باجراء عمليات تغير عدد من القيادات الامنية في الانبار ".

يشار الى ان مسؤول محلي اقر في وقت سابق اكد استشراء الفساد المالي والاداري في معظم الدوائر الحكومية في محافظة الانبار  ".

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