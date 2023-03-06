الداخلية تعلن إطلاق مشروع الجواز الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إطلاق الجيل الثالث من جواز السفر الالكتروني.

وذكر بيان للوزارة،، أنه "برعاية القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني و وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومتابعة مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ، انطلق مساء اليوم الاثنين الموافق ٦/٣/٢٠٢٣ مشروع الجواز الالكتروني".

وأشار إلى أنه "سيشهد انتقالة نوعية في تقديم المعاملة او استلامها من حيث الجودة والسرعة".