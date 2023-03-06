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مجلس الوزراء يصادق على مسودة الموازنة غداً.. الحسم في نيسان


رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، مصادقة مجلس الوزراء على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، غداً الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث صحفي أن "مجلس الوزراء سيصادق يوم غد الثلاثاء على مسودة قانون الموازنة".

وأضاف، أن "المسودة ستصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل؛ لدراستها ومناقشتها وإجراء التعديلات ثم قراءتها والمصادقة عليها وإقرارها في شهر نيسان؛ ليتسنى لحكومة محمد السوداني الانطلاق بتنفيذ برنامجها".

وأشار الكاظمي، إلى أن "حجم الموازنة سيكون 170 ترليون دينار عراقي"، مشدداً على ضرورة أن "يكون العجز منطقياً".

وكشف عضو اللجنة المالية، عن أن "الحصة المقدرة لكردستان من الموازنة ستبلغ أكثر من 12% شرط أن يقدم الإقليم كشوفات واضحة لإيراداته السابقة والحالية بخصوص تصدير النفط والمنافذ وعدد الموظفين".

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