إجلاء 82 مواطناً عراقيا من تركيا عبر رحلتين بريّتين

أعلن سفير جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة، ماجد اللجماويّ، اليوم الإثنين، إجلاء 82 مواطنا عراقيّا عبرّ رحلتين بريَّة إلى العراق.

وقال اللجماوي في بيان ، إن "السفارة اجلت (82) مواطناً عراقيّاً عبرّ رحلتين بريَّة إلى العراق؛ الأولى من مركز الإيواء في أنقرة، على متنها نحو (20) مواطن عراقيّ تم إجلائهم من مناطق الزلزال إلى أنقرة".

وأضاف ان "الرحلة الثانيَّة من مُحافظة أضنة على متنها نحو (62) مواطناً عراقيّاً".

وأشار الى ان "السفارة قامت بإصدار جوازات العبور الخاصة بهم من أجل تسهيل عودتهم إلى العراق بناءً على رغبتهم".