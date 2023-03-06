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للمرة الثانية خلال ساعات.. إحباط تهريب 56 ألف دولار في "الشيب"


أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب 56 ألف دولار في مركز كمرك الشيب الحدودي، فيما أشارت إلى أن هذه المحاولة هي الثانية من نوعها خلال ساعات.

وذكر بيان للهيئة، أنها "احبطت وللمرة الثانية خلال الساعات الماضية من نهار اليوم، محاولة لتهريب (٥٦٥٠٠) دولار ضبطت بحوزة مسافر عراقي في مركز كمرك الشيب الحدودي".

واكدت، على "اتمام العملية بالتعاون مع شرطة الكمارك والجهات الساندة في المنفذ واحالة المسافر الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة العامة للكمارك، إحباط عملية تهريب 70 الف دولار بمركز كمرك طريبيل الحدودي.

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